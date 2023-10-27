Помощник президента Азербайджана встретился с послом Ирана

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Аббасом Мусави. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства Ирана в Азербайджане.

На встрече обсуждались двусторонние отношения, процессы на Южном Кавказе, азербайджано-армянские мирные переговоры.

Также состоялся обмен мнениями об израильско-палестинском конфликте, а также роли исламских стран в этом вопросе.