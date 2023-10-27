Раиси: США нам не указ

Иран не будет следовать предостережениям США от вмешательства в палестино-израильский конфликт, заявил президент Исламской Республики Ибрагим Раиси в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться, но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию. В такой ситуации мы считаем это требование недействительным», - сказал Раиси.

Президент ИРИ также отверг обвинения в причастности Ирана к нападению движения ХАМАС на Израиль.

«Мы прилагаем активные усилия для бескомпромиссной поддержки палестинцев и сопротивления. В то же время силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы. Они принимают решения самостоятельно и не получают никаких приказов из Тегерана», - уверяет Раиси.