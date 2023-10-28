Лидер ХАМАС: Готовы к обмену пленными с Израилем

Лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что палестинская группировка готова к «немедленному» обмену пленными с Израилем.

«Мы готовы заключить немедленную сделку по обмену пленными, которая включает освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на всех заключенных, удерживаемых палестинским сопротивлением», — говорится в заявлении от имени Синвара.