В российском регионе потребовали выселить евреев
В столице Карачаево-Черкесии Черкесске прошел митинг в поддержку Палестины.
The Insider пишет, что у дома правительства собралось около 500 человек, группа активистов потребовала у властей «ограничить въезд в республику беженцев из Израиля» и организовать сбор помощи для палестинцев.
В сети распространилось видео, на котором женщины в хиджабах обращаются к вышедшим к ним представителям властей с требованием выселить евреев из КЧР.
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