В российском регионе потребовали выселить евреев

В столице Карачаево-Черкесии Черкесске прошел митинг в поддержку Палестины.

The Insider пишет, что у дома правительства собралось около 500 человек, группа активистов потребовала у властей «ограничить въезд в республику беженцев из Израиля» и организовать сбор помощи для палестинцев.

В сети распространилось видео, на котором женщины в хиджабах обращаются к вышедшим к ним представителям властей с требованием выселить евреев из КЧР.