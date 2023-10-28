Американский музыкант, который мечтал о территориальной целостности Азербайджана

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о встрече Джеффри Вербока с Гейдаром Алиевым, особо отмечены исторические достижения Азербайджана, о которых мечтали Вербок с Алиевым, в частности восстановление территориальной целостности страны…

На мероприятии выступили ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде, руководитель Общества Европа-Азербайджан Тале Гейдаров, президент Азербайджанского общества Америки Tомрис Азери, член Общины горских евреев Губы Нисим Нисимов и другие представители азербайджанской общественности. Выступавшие особо подчеркнули роль и участие американского музыканта в строительстве азербайджанской диаспоры, его важной роли в доведении до американской общественности азербайджанских реалий, пропаганде культуры Азербайджана.

Затем были продемонстрированы фрагменты этнографического документального фильма «Молодые голоса, древняя песня», посвященного американскому музыканту. На сцену был приглашен один из героев фильма, снятого при поддержке Общества Европа-Азербайджан и представленного еще в далеком в 2016 году, - Низами Пашаев, выходец из семьи вынужденных переселенцев, проживавшем в палаточном городке, который впоследствии прошел доблестный боевой путь героя Второй Карабахской войны.

В художественной части мероприятия, проведенного под модераторством Гивами Рагимли, была представлена концертная программа в исполнении Джеффри Вербока, Анара Иманова и Аскера Аскерзаде.