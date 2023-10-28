Трамп: Иран несет ответственность за войну между Израилем и ХАМАС

Иран несет ответственность за эту войну, и никто не хочет об этом говорить, заявил экс-президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками.

«В то ужасное субботнее утро мир еще раз увидел, что конфликт между Израилем и ХАМАС – это не конфликт между двумя равными сторонами. Это борьба между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и безнравственностью, между добром и злом. Нет никакого сравнения между группой, которая поклоняется смерти, и группой, которая дорожит жизнью и ценит нашу нацию», - заявил бывший хозяин Белого дома.

По утверждению Трампа, «каждая жизнь, потерянная в этом конфликте, лежит на плечах ХАМАС, и только ХАМАС, и я думаю, вам следует также добавить слово «Иран». Люди не хотят об этом говорить. От этих монстров не может быть ни сочувствия, ни оправданий, ни спасения. Мы сделаем то, что должны сделать».