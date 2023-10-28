Массированный обстрел сектора Газа

Армия обороны Израиля наносит массированный удар по сектору Газа, передают израильские телеграм-каналы. По словам очевидцев, «будто земля дрожит от взрывов».

Телеканал Al Jazeera передает, что израильская армия ведет интенсивные обстрелы северной части сектора Газа. Целью военных еврейского государства, в частности, стали районы, прилегающие к контрольно-пропускному пункту «Бейт-Ханун» на севере сектора.

Vesty.co.il передает, что силы ЦАХАЛ, которые вошли в Газу в ночь на 28 октября, в течение дня продвинулись на несколько километров в западном направлении вглубь сектора.

Израильские военнослужащие столкнулись с несколькими боевиками ХАМАС и «нанесли удар по ним», утверждает издание.

Кроме того, уничтожены ряд объектов движения, включая установки для запуска ракет дальнего радиуса действия. В течение суток силы ЦАХАЛ действовали в малонаселенных районах.