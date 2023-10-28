Иран заявил о «неудачной попытке» Израиля
Президент Ирана Ибрагим Раиси назвал расширение масштабов сухопутной операции в секторе Газа, о котором объявила Армия обороны Израиля, «неудачной попыткой» вторжения в палестинский анклав.
«Неспособность сионистского образования вторгнуться в Газу прошлой ночью является второй победой сил сопротивления после операции «Шторм Аль-Аксы», - сказал Раиси в интервью телеканалу Al Jazeera. - Сионистское образование не добилось никаких реальных результатов…, и в этом заключается его стратегический провал».