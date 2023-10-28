Турция отмечает 100-летие провозглашения республики

В воскресенье, 29 октября, в Турции пройдут массовые мероприятия, посвященные 100-летию провозглашения республики. Основные из них состоятся в Анкаре и Стамбуле с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Мероприятия в Анкаре начнутся с посещения руководством Турции мавзолея основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Запланировано прохождение парадного расчета в составе 1 923 военнослужащих от здания Великого национального собрания Турции к первому турецкому парламенту. В небе над Анкарой пилотажная группа турецких ВВС Solo Turk проведет авиашоу.

Через пролив Босфор во второй половине дня планируется прохождение 100 кораблей ВМС Турции в сопровождении 20 боевых самолетов. С берегов пролива будет дан залп из 101 орудия. В 19:23 по местному времени с обращением к нации выступит Эрдоган. Ожидается, что праздник завершится световым шоу над Босфором с участием 2 023 дронов и фейерверком.