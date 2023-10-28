«Вагнеровцы» «массово» идут в чеченский спецназ

Бывшие боевики ЧВК «Вагнер» начали «массово» переходить на службу в спецназ «Ахмат». Об этом командир спецотряда Апты Алаудинов заявил РИА Новости.

«Они и раньше переходили ко мне периодически. А сейчас, по сути своей, у нас пошло массовое пополнение из «вагнеровцев». То есть сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается, что бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы», — сказал Алаудинов.

Точное число перешедших в «Ахмат» «вагнеровцев» Алаудинов не назвал. Ранее он заявлял, что в спецназ перешло более 170 бывших боевиков ЧВК «Вагнер».