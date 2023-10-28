В Китае раскрыли обстоятельства внезапной смерти бывшего политика №2

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян умер от сердечного приступа во время купания в бассейне. Гонконгская газета South China Morning Post сообщила в субботу, 28 октября, что ранее он перенес операцию на сердце.

Два источника издания указали, что сердечный приступ случился, когда политик плавал в бассейне отеля «Дунцзяо биньгуань», где он проживал во время поездки в Шанхай. Сотрудники его личной охраны вместе с медиками немедленно доставили Ли Кэцяна в больницу Шугуан, однако он умер, несмотря на усилия врачей.

Собеседники газеты в конфиденциальной беседе сообщили South China Morning Post, что бывший глава правительства Китая ранее перенес операцию по коронарному шунтированию сердца, которая позволяет восстановить кровоток в сердечной мышце.

Сообщается, что смерть Кэцяна стала абсолютной неожиданностью для высшего эшелона властей Китая.

Ли Кэцян умер в ночь на пятницу в возрасте 68 лет. Он занимал пост премьера Государственного совета КНР с 2013 по 2023 год. В марте этого года на посту главы правительства его сменил Ли Цян.