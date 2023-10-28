У Нетаньяху не ожидали нападения ХАМАС на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг утверждения о том, что ему якобы поступали предупреждения о готовящейся атаке сторонников ХАМАС на еврейское государство.

«Вопреки ложным утверждениям: ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС. Напротив, все чиновники структур безопасности, включая главу Совета национальной безопасности и главу Службы общей безопасности, оценивали, что ХАМАС сдержано и обратилось к урегулированию», - говорится в заявлении на странице Нетаньяху в соцсети X (ранее Twitter).

В сообщении подчеркивается, что «именно такую оценку неоднократно представляли премьер-министру и кабинету министров все силы безопасности и разведывательное сообщество, в том числе до начала войны».