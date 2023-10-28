Американцы внезапно подняли в небо истребители

Истребители США были подняты в воздух в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство недалеко от места в штате Делавэр, где находился президент США Джо Байден. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома, распространенном в субботу.

«Истребители подняли в воздух в Делавэре после того, как самолет нарушил ограниченное воздушное пространство [над местом], где находится президент США», - указывается в сообщении.

В сообщении также приводится заявление официального представителя Секретной службы США Энтони Гульельми. «Вскоре после 14:00 по времени Восточного побережья США гражданский самолет нарушил ограниченное воздушное пространство к северу от Уилмингтона (штат Делавэр). В качестве меры предосторожности силы были подняты в воздух для перехвата, гражданское судно без происшествий приземлилось в находящемся рядом аэропорту. Данный инцидент никак не повлиял на передвижения находящегося под охраной лица, и сотрудники Секретной службы США проводят расследование в координации с Федеральным авиационным управлением», - отметил Гульельми.

В Делавэре находится дом Байдена. Президент США и его супруга отправились в этот штат в пятницу вечером.