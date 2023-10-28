Евросоюз готовится к «нефтяному апокалипсису» и обсуждает Азербайджан

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 03:18

Вопросы диверсификации нефтяных запасов и создания «буферных запасов» бензина и дизельного топлива обсудили на срочном заседании специальной координационной группы ЕС. Агентство Reuters сообщает, ссылаясь на одного из участников, что заседание, состоявшееся 27 октября, было созвано комиссаром по вопросам энергетики Евросоюза Кадри Симсон. Основной темой была оценка потенциальных рисков в случае, если столкновения между Израилем и ХАМАС перерастут в масштабную региональную войну.

«Нефть важна, - подчеркнул этот участник. - Недостаток дизельного топлива может привести к забастовкам. Мы не хотим, чтобы наши грузовики стояли в очередях за дизельным топливом». И добавил: «Это уже 1973 год или еще нет»? Напомним, что в 1973 году из-за Войны Судного дня между Израилем и арабскими странами страны-экспортеры ОПЕК ввели нефтяное эмбарго против Запада, в результате чего на мировом нефтяном рынке возник самый масштабный энергетический кризис в ХХ веке. Участники заседания координационной группы ЕС пришли к выводу, что на данный момент риски намного ниже, чем 50 лет назад, поскольку сегодня потребности Европы в нефти составляют порядка 30 процентов совокупного энергобаланса ЕС. «Возможный кризис окажет немедленное влияние на цены, - отметил собеседник агентства Reuters. – Правда, риска для безопасности поставок нет, хотя из-за сокращений добычи стран ОПЕК+ эта напряженность ослабнет только в 2024 году. Ближневосточный маршрут по-прежнему имеет важное значение для Европы... Хочу напомнить, что в сутки через Ормузский пролив проходят 20 миллионов баррелей нефти».

Агентство Reuters уточняет, что каждый день через Ормузский пролив проходит пятая часть мирового спроса на нефть. Отсюда и обеспокоенность западных стран, которые опасаются, что в случае эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке Иран, контролирующий Ормузский пролив, заблокирует транспортировку нефти. Хотя в настоящее время запасы нефти в ЕС соответствуют «90-дневному требованию», отметил источник агентства, они, в основном, состоят из сырой нефти, тогда как уязвимость Европы связана с дизельным топливом и газойлем (продукт переработки нефти, смесь жидких углеводородов – ред.). По его словам, более 50 процентов грузоперевозок в странах Евросоюза осуществляется грузовыми автомобилями, работающими на дизельном топливе. Согласно директиве ЕС, государства-члены должны иметь аварийные запасы нефти, эквивалентные импортным поставкам на протяжение 90 дней или 61 дню потребления. В минувшую пятницу группа собралась для обсуждения нефтяной безопасности впервые после июня, поскольку в преддверии зимы эта тема особенно важна для 27 членов европейского сообщества, которое, практически, потеряли почти все поставки российского газа и нефти. «Идея заключалась в том, чтобы иметь более диверсифицированный состав запасов и буфер для дизельного топлива и газойля», - сказал чиновник.

«Продолжающееся сокращение экспорта сырой нефти со стороны ОПЕК и России, конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также нападение боевиков ХАМАС на Израиль и потенциальное распространение конфликта в регионе ставят под угрозу мировые поставки нефти, - подчеркнула еврокомиссар Кадри Симсон в комментарии для Reuters. - Более того, некоторые государства-члены ЕС все еще импортируют по трубопроводам российскую сырую нефть, что может сделать их уязвимыми перед дальнейшими манипуляциями России». Симсон также подняла вопрос о способности России обходить с помощью «теневых флотов» установленное G7 ограничение цены на нефть в 60 долларов за баррель. По словам источника Reuters, Россия, в основном, продавала нефть в Индию и Китай, но вместо значительных скидок на топливо, которые она делала летом, теперь Россия продает свою нефть почти по паритету с маркой Brent, которая торгуется в настоящее время по цене около 90 долларов за баррель. На заседании присутствовали представители стран-членов ЕС, Международного энергетического агентства (МЭА) и отраслевых ассоциаций, включая нефтеперерабатывающие предприятия, а также операторов поставок и хранения топлива.