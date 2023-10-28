Умер звезда сериала «Друзья»

Голливудский актер Меттью Перри, известный своей ролью в культовом сериале «Друзья», трагически ушел из жизни. Как сообщает информационный портал TMZ, актер утонул. Его тело было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе.

На данный момент точная причина гибели звезды остается неизвестной. По предварительным данным, следов насильственной смерти обнаружено не было. Полиция, проводившая осмотр места происшествия, также не нашла в доме актера наркотических средств.

Из сообщения TMZ следует, что перед несчастным случаем Перри вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол — спортивной игры, сочетающей элементы тенниса и бадминтона. «Затем Меттью отправил своего помощника с поручением. И когда тот вернулся, он обнаружил актера в гидромассажной ванной без сознания», — передает портал. Также источник TMZ утверждает, что «пока не установлена прямая связь между смертью и физической активностью Меттью Перри».

Меттью Перри было 54 года.