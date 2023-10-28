Убийство в Астаринском районе

29 октября около 08:30 в полицию поступила информация об убийстве в селе Паликаш Астаринского района. Вахабов Бурхан Айетулла оглы, 1983 года рождения, был убит из охотничьего ружья.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что житель этого села Ахмедов Парвиз Хабил оглы (2005 г.р.), подозреваемый в совершении преступления, добровольно сдался полиции. Он был задержан.

Следствие предполагает, что убийство могло произойти на почве личных отношений между подозреваемым и жертвой.

На данный момент ведется расследование обстоятельств и причин произошедшего инцидента.