Иран обвиняет Израиль в переходе «красной черты»

Президент Ирана Ибрахим Раиси считает, что Израиль «перешел красную черту, которая может заставить всех принять меры». Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

Президент Ирана также выразил недовольство в отношении позиции США в этом конфликте. «Вашингтон просит нас ничего не предпринимать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю. США посылали сигналы «оси сопротивления», но получили четкий ответ на поле боя», – написал Раиси.

К так называемой «оси сопротивления» принадлежат силы на Ближнем Востоке, поддерживаемые Ираном, включая организацию ХАМАС.

Со стороны США звучат предупреждения Ирану о необходимости воздержаться от вмешательства в конфликт, чтобы предотвратить более масштабный региональный конфликт.

Ранее Раиси уже заявлял, что Иран не собирается следовать предостережениям Соединенных Штатов, что обещает еще более усилить напряженность в регионе.