Трагедия в Караганде: растет число погибших на шахте
Число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 36. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
«На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров», — говорится в сообщении.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии на шахте в Караганде. Сообщалось, что несчастный случай на шахте произошел вследствие взрыва газометана.
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