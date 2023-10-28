Поединок продлился все десять раундов, британец победил раздельным решением судей со счетом 95:94, 96:93, 94:95. Нганну в конце третьего раунда отправил Фьюри в нокдаун, но не сумел добить соперника. Бой прошел на глазах у португальского футболиста «Аль-Насра» Криштиану Роналду и украинского боксера Александра Усика.

35-летний Фьюри удерживает титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Теперь на его счету 34 победы, одна ничья и отсутствие поражений. Этот бой стал для 37-летнего Нганну дебютом в боксе после успешной карьеры в MMA, где у него насчитывается 17 побед и три поражения. Отметим, что Нганну покинул UFC после неудачных переговоров о продлении контракта.