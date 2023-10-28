Такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Катар, ранее оказывавшие Украине значительную поддержку, обвиняют Запад в двойных стандартах в отношении Газы, подчеркивая резкий контраст между осуждением гибели мирных жителей в Украине и сдержанными критическими высказываниями в адрес Израиля.

При этом некоторые эксперты отметили, что Израиль уже ясно дал понять, что не собирается отвечать взаимностью на решительную поддержку Украины.



Ранда Слим, эксперт по урегулированию конфликтов в Институте Ближнего Востока, отмечает, что у Израиля нет выбора, кроме как поддерживать отношения с Москвой, в том числе из-за контроля России над Сирией. Она также указывает, что Израиль отклонил предложение Зеленского посетить страну после атаки ХАМАС.

Слим заявила: «Позиция Зеленского в поддержке Израиля не имеет смысла». Она добавляет, что многие арабские и мусульманские страны видят больше сходств между Израилем и Россией — как агрессивными военными державами — чем между Израилем и Украиной. По ее словам, Зеленский мог бы завоевать больше союзников, если бы заявил, что «то, что Россия делает на Украине, Израиль делает в Газе». Однако, по ее словам, «я не вижу, чтобы Украина была готова или желала это сделать».

Как и российский президент Владимир Путин, который изначально не выразил прямых соболезнований Израилю и не осудил ХАМАС, Зеленский медленно высказывался о необходимости защиты палестинских мирных жителей в Газе, когда Израиль усиливал ответные авиаудары.

The Washington Post отмечает, что напряженность в отношениях с мусульманскими и арабскими странами является лишь одним из рисков, с которыми сталкивается Киев. Украине также придется бороться с тем, что внимание мира теперь переключилось на новую войну на Ближнем Востоке. Учитывая антиукраинскую позицию нового спикера Конгресса США Джонсона, могут возникнуть проблемы и в распределении американской военной поддержки.