Азербайджан празднует вместе с Турцией

Искренне поздравляю народ Турции с Днем Республики. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также поздравил Турцию по случаю столетия создания Республики. Он опубликовал поздравительное сообщение на своей странице в социальной сети X, где отметил особую роль Турции в регионе и мире.

«Сегодня исполняется 100 лет со дня создания братской Турецкой Республики, играющей особую роль в регионе и мире. Поздравляем с 29 октября - Днем Республики и желаем дальнейшего развития и роста! Одна нация - два государства», — написал Байрамов.

Министерство иностранных дел Азербайджана также поздравило Турцию на своей странице в социальной сети, отметив, что они связаны девизом «Одна нация - два государства», и являются основой братства, дружбы и солидарности обеих стран. Отдельно была упомянута светлая память Мустафы Кемаля Ататюрка и его соратников.

Поздравления направила и председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. Спикер поздравила председателя Великого Национального Собрания Турции Нумана Куртулмуша и членов ВНСТ, а также братский народ Турции с 100-й годовщиной создания Республики, пожелав им процветания, прогресса, мира и благополучия.