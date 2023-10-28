Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что истребители нанесли удары по примерно 450 объектам ХАМАС в секторе Газа за последние сутки. Как утверждает ЦАХАЛ, цели включали в себя командные центры ХАМАС, наблюдательные посты и позиции для запуска противотанковых управляемых ракет.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари обратился к гражданскому населению Газы с призывом переместиться на юг: «Гражданское население на севере Газы, в городе Газа, должно временно переместиться к югу от Вади Газа в более безопасный район, где они смогут получить воду, продовольствие и медикаменты», — сказал Хагари в видеообращении на английском языке.

Тем временем Министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших в секторе Газа превысило 8 тысяч человек.