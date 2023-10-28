Израиль усиливает свое военное присутствие в Газе видео
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила свое военное присутствие в секторе Газа в рамках расширения операции, сообщает The Times of Israel.
Как отмечается, израильские войска действуют теперь на большей глубине внутри анклава.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что истребители нанесли удары по примерно 450 объектам ХАМАС в секторе Газа за последние сутки. Как утверждает ЦАХАЛ, цели включали в себя командные центры ХАМАС, наблюдательные посты и позиции для запуска противотанковых управляемых ракет.
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари обратился к гражданскому населению Газы с призывом переместиться на юг: «Гражданское население на севере Газы, в городе Газа, должно временно переместиться к югу от Вади Газа в более безопасный район, где они смогут получить воду, продовольствие и медикаменты», — сказал Хагари в видеообращении на английском языке.
Тем временем Министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших в секторе Газа превысило 8 тысяч человек.
מטוסי קרב של צה"ל תקפו ביממה האחרונה מעל ל-450 מטרות צבאיות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו היו מפקדות צבאיות, עמדות תצפית, עמדות ירי נ"ט של ארגון הטרור >> pic.twitter.com/OAu0xBlFow— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023