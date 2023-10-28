В США обеспокоились вступлением Турции в конфликт в Газе

В случае вторжения Израиля в Газу может образоваться международная коалиция, в которую может войти Турция. Об этом на своей странице в соцсети Х написал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Полковник в отставке Дуглас Макгрегор высказал мнение, что в случае начала Израилем масштабной наземной операции в секторе Газа может возникнуть международная коалиция, направленная против Израиля, в которую возможно вступление Турции.

«В случае начала масштабной наземной операции в секторе Газа против Израиля сформируется международная коалиция, в которую может войти и Турция», — предупредил Макгрегор.

Он подчеркнул, что в случае реализации такого сценария страны, начиная от Индонезии и до Марокко, могут объединить свои усилия в военном союзе, направленном против Израиля. Как отметил Макгрегор, вступление Турции в антиизраильское объединение является «наибольшим поводом для его беспокойства».