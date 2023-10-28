Депутат пророссийской партии оказался доносчиком «Штази»

66-летний Дитер Лауденбах, депутат ландтага Тюрингии от партии «Альтернатива для Германии», оказался бывшим осведомителем восточногерманской службы госбезопасности, известной как «Штази». Лауденбах, который также участвовал в выборах бургомистра Геры в 2018 году и прошел во второй тур, всегда представлял себя как бизнесмен, передает Bild.

Во времена ГДР Лауденбах работал в гостинице Interhotel Gera и, как выяснилось, стал информатором Министерства госбезопасности, передавая информацию о своих коллегах. Сам политик всегда отрицал данные обвинения. Однако недавнее расследование комиссии ландтага подтвердило эти факты.

«Кодовое имя Лауденбаха было «Клаус», он был членом правящей партии СЕПГ», — говорится в результате расследования. Политик передавал «Штази» не только профессиональную, но и личную информацию о своих коллегах, раскрывая их чувства и планы, которыми они делились с ним.