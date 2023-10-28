Путин намерен строить «демократический миропорядок» с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с юбилеем Турецкой Республики и выразил уверенность в развитии отношений, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики. Глава российского государства выразил уверенность в том, что сотрудничество между Москвой и Анкарой продолжит свое развитие.

«Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам — счастья и процветания», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.