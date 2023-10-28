Первый кризис в чрезвычайном правительстве Израиля

После взрыва общественного негодования глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху удалил пост, в котором возложил ответственность за нападение ХАМАС на еврейское государство 7 октября на Службу общей безопасности (ШАБАК) и военную разведку (АМАН), передает The Times of Israel.

Глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху отозвать комментарии, в которых он обвиняет руководителей сил безопасности и разведки в резне, совершенной ХАМАС 7 октября. Это стало первым публичным проявлением напряженности между лидерами чрезвычайного правительства.

«Сегодня утром, в частности, я хочу поддержать все силы безопасности и солдат ЦАХАЛ, включая начальника Генштаба ЦАХАЛ, главу военной разведки, главу Шин Бета», — сказал Ганц.

«Когда мы находимся в состоянии войны, лидерство должно быть ответственным, принимать решения о правильных действиях и поддерживать [силы безопасности] таким образом, чтобы они могли выполнять то, что мы от них требуем. Любые другие действия или комментарии наносят ущерб устойчивости народа и его сил.

Премьер-министр должен отозвать свои вчерашние комментарии и перестать спекулировать этим вопросом».

Поздно вечером в субботу Нетаньяху написал пост в соцсети X, что он никогда не получал никаких предупреждений о «военных планах» ХАМАС, добавив, что «все источники службы безопасности, включая глав АМАН и ШАБАК, говорили, что ХАМАС не хочет войны и стремится к урегулированию».