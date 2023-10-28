Закир Гасанов в Китае
Министр обороны Азербайджана совершает рабочий визит в Китай, передает пресс-служба Минобороны.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Китае для участия в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.
В рамках визита запланирована встреча министра обороны с военным руководством Китая, а также посещение нескольких компаний оборонно-промышленного комплекса этой страны.
На предстоящих встречах планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.