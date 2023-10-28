В Дагестане произошел переполох из-за евреев

В Хасавюрте прошли демонстрации с требованием выселить якобы проживающих в отеле евреев, передают российские СМИ.

В дагестанском городе Хасавюрт накануне вечером произошел инцидент, связанный с проживанием в местном отеле «Фламинго» беженцев из Израиля. Сотни горожан собрались у отеля с требованием их выселения после появления слухов о проживании там евреев, приехавших к родственникам в Дагестан.

Участники митинга принесли флаги Палестины и скандировали «Аллаху Акбар». На место прибыли силовики, которые убедили толпу, что в отеле нет израильтян. Администрация отеля даже вывесила объявление о запрете входа евреям в здание, чтобы успокоить ситуацию.