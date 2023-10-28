Израиль предложил Эрдогану приютить палестинцев
Министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану принять жителей сектора Газа в Турции. Публикацией с этим предложением он поделился на своей странице в Х.
Министр раскритиковал Эрдогана за поддержку ХАМАС, кого он назвал «нацистскими убийцами», ответственными за насилие против израильского населения.
«Я вижу огромную поддержку Эрдоганом и его людьми нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, стариков и женщин. Я могу предложить Эрдогану не только поддержать их издалека, но и взять их под свою защиту, чтобы они жили в Турции», — заявил Гвир.
Этот комментарий стал очередным эпизодом в усугубившихся отношениях между Израилем и Турцией, которые в последнее время испытывают непростые времена из-за ситуации в секторе Газа.
אני רואה את התמיכה האדירה של ארדואן ובני עמו במרצחים הנאצים שרצחו, בזזו ואנסו את ילדינו, קשישנו ונשותינו, ולא נותר לי אלא להציע לארדואן שלא רק יתמוך מרחוק, אלא שיקח אותם אליו תחת חסותו להתגורר בטורקיה.— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 28, 2023