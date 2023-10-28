Израиль предложил Эрдогану приютить палестинцев

Министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану принять жителей сектора Газа в Турции. Публикацией с этим предложением он поделился на своей странице в Х.

Министр раскритиковал Эрдогана за поддержку ХАМАС, кого он назвал «нацистскими убийцами», ответственными за насилие против израильского населения.

«Я вижу огромную поддержку Эрдоганом и его людьми нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, стариков и женщин. Я могу предложить Эрдогану не только поддержать их издалека, но и взять их под свою защиту, чтобы они жили в Турции», — заявил Гвир.

Этот комментарий стал очередным эпизодом в усугубившихся отношениях между Израилем и Турцией, которые в последнее время испытывают непростые времена из-за ситуации в секторе Газа.