Чехия рассматривает выход из ООН из-за ХАМАС

Министр обороны Чехии предлагает покинуть ООН из-за резолюции по Ближнему Востоку. Об этом она написала на своей странице в Х.

Яна Чернохова, министр обороны Чехии, раскритиковала Организацию Объединенных Наций и предложила Чешской Республике рассмотреть вопрос о выходе из этой международной организации. Причиной такого радикального предложения стала резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Ближнему Востоку.

«И только 14 стран, включая нашу, ясно и понятно выступили против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН», – написала Чернохова в социальной сети X.

Министр обороны Чехии осудила резолюцию, считая, что она «выражает поддержку террористам». По ее мнению, Чехия не должна оставаться в организации, которая «поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону». Чернохова также упомянула о множестве мирных израильтян, убитых боевиками ХАМАС, и сравнила действия этой палестинской группировки с терактом в США 11 сентября.

27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и ХАМАС. Документ поддержали 120 стран, включая Азербайджан. Против выступили 14 государств, включая США и Израиль. Еще 45 стран воздержались.