Газета The New York Times сообщает об очевидном решении Израиля воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа, выбрав вместо этого проведение более ограниченных наземных операций.

Это решение согласуется с предложениями министра обороны США Ллойда Остина, который в последние дни настаивал на подобной тактике перед израильскими властями.

Глава Пентагона высказался о необходимости тщательной проработки плана наземной операции, указывая на сложную сеть туннелей, которой располагает ХАМАС. По информации издания, израильтяне подкорректировали свой план в соответствии с рекомендациями Остина.

Однако представители администрации Байдена настаивают на том, что Соединенные Штаты не давали Израилю указаний по действиям и по-прежнему поддерживают возможную наземную операцию.