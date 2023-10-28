Россия угрожает Европе откусить больше

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин предупредил о возможной конфискации европейских активов в России. Это заявление последовало после предложений стран Евросоюза использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

В своем сообщении в Telegram Володин утверждает, что будут конфискованы гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем российские «замороженные на территории Европы средства».

На прошедшем на этой неделе саммите 27 стран ЕС предложили Европейской комиссии и внешнеполитической службе Евросоюза разработать предложения по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, стоимость замороженных активов РФ в Евросоюзе оценивается в 211 млрд евро. Она отметила, что эти активы приносят «значительную» прибыль некоторым европейским финансовым институтам. Планируется, что доходы от этих активов будут перечислены в бюджет ЕС и направлены на оказание помощи Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.