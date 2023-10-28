В Краснодарском крае на Афиопском НПЗ произошел пожар, который, предположительно, был вызван взрывом беспилотника. Как сообщает издание Shot, инцидент произошел около 3:20 ночи 29 октября.

По словам местных жителей, перед взрывом был слышен звук, напоминающий работу газонокосилки, за которым последовал взрыв и зарево в районе НПЗ. Напомним, что ранее НПЗ подвергся атаке 31 мая.

Кроме того, Министерство обороны РФ заявило о сбитии 36 беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма. Ведомство утверждает, что все обнаруженные БПЛА были уничтожены.