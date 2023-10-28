Гуманитарный кризис в Газе: палестинцы «смели» гумпомощь

Тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в центральных и южных районах сектора Газа. Они вынесли муку, предметы первой необходимости и гигиенические принадлежности, в том числе и те, что были доставлены из Египта, сообщила пресс-служба БАПОР.

Директор БАПОР по делам сектора Газа Томас Уайт выразил обеспокоенность: «Это тревожный признак того, что после трех недель войны и жесткой блокады Газы гражданский порядок начинает нарушаться. Люди напуганы, разочарованы и в отчаянии. Напряженность и страх усиливаются из-за отсутствия телефонной и интернет-связи. Люди чувствуют, что они предоставлены сами себе, отрезаны от своих семей в Газе и от остального мира».

Уайт отметил, что массовое перемещение жителей с севера на юг сектора Газа усугубило нагрузку на государственные службы и ухудшило условия проживания. Он также заявил, что припасы на рынках Газы на исходе, а объемы гуманитарной помощи из Египта недостаточны.

По данным БАПОР, по состоянию на сегодня в Газу прибыло чуть более 80 грузовиков с помощью. Вчера из-за обстрелов грузовики не прибыли. Уайт считает, что система отправки гуманитарной помощи в Газу неэффективна из-за медленности, строгих проверок и недостаточности поставок.

Сотрудники БАПОР в Газе сообщили о восстановлении телефонной и интернет-связи и планируют повторную оценку ситуации для возобновления работы конвоев.

Ситуация в секторе Газа остается катастрофической из-за дефицита продовольствия, воды, лекарств, топлива и непрекращающихся бомбардировок. Число погибших превысило 8 тысяч человек, половина из них — дети.