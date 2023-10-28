Кадыров сравнил Израиль с Рейхом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с резким заявлением, обвинив Израиль в «фашизме» и сравнил его действия с действиями нацистов во время Второй мировой войны. Кадыров заявил, что «израильский фашизм ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский», передают слова главы Чечни российские СМИ.

В своем Telegram-канале Кадыров написал о том, что «жертвами ужасающего сионистского акта геноцида стали несколько тысяч ни в чем не повинных людей». Он подчеркнул, что многие страны и организации, ранее выступавшие за права человека, на этот раз не осуждают действия Израиля и даже оказывают агрессору поддержку.

Кадыров также выразил свою позицию относительно восприятия ситуации мировым сообществом. По его словам, «практически весь мир не хочет слышать голоса бедных палестинских детей», которые, как он утверждает, обращаются к нему «в надежде быть услышанными». Глава Чечни сопроводил свое заявление видеообращением детей с чеченским флагом.

Рамзан Кадыров также заявил, что сотни тысяч верующих из Чечни молятся о «скорейшем наказании израильским преступникам», и выразил уверенность, что «Аллах не оставит эти мольбы без ответа».