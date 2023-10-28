Чешский президент Петр Павел оказался в центре неловкой ситуации во время торжественной церемонии, посвященной годовщине основания Чехословакии, когда он случайно ударил флагом одного из солдат, сбив с него фуражку. Происшествие имело место на Витковой горе в Праге.

Павел поднял боевой флаг перед выстроенным почетным караулом, но не смог удержать его в воздухе, что привело к инциденту. Попадание на видео этого момента вызвало бурное обсуждение в чешских соцсетях.

Сам президент позже принес свои извинения перед пострадавшим солдатом через свой аккаунт в Х. «Я чувствую необходимость извиниться, хотя бы таким образом, за физический или психологический вред, причиненный члену замковой стражи, которого задел боевой флаг во время церемонии в Виткове», – написал Павел.

Президент заверил, что инцидент произошел неумышленно: «Это точно не было попыткой добавить новый элемент к стандартной военной процедуре. Я просто недооценил вес (флага – ред.)», – добавил он.