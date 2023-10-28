Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 14:54

Конец октября оказался отмечен сразу двумя знаковыми событиями в российской экономике. Сначала Госдума утвердила нарочито милитаристский бюджет, а днем позже Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 15% годовых. Речь в обоих случаях идет о вещах глубоко противоестественных и потенциально губительных для страны. Медленно, но верно Россия продолжает вязнуть в бескрайнем болоте абсурда, уходить в пучину каких-то темных кафкианских смыслов.

«За» проект федерального бюджета на 2024-2026 годы (в первом чтении) проголосовали 320 депутатов, «против» - 80, воздержавшихся не оказалось. Любой иной сценарий потянул бы на планетарную сенсацию. «Все поставленные президентом задачи по поддержке граждан учтены в бюджете, и необходимые ресурсы также предусмотрены», - отрапортовал Антон Силуанов. Свое выступление перед полусонной, уткнувшейся в айфоны парламентской публикой министр финансов начал бодро – с неотвратимого тезиса «Все для фронта, все для победы!» «Запланированные на 2024 год ресурсы определены совместно с ведомствами силового блока и позволяют решать задачи поставки вооружений и военной техники, материально-технического и социального обеспечения военнослужащих», - заявил докладчик. По его словам, «на национальную оборону» предусмотрено почти 11 трлн рублей: это 29% всех расходов бюджета, которые прежде составляли 14%. Что касается общих бюджетных трат, в следующем году они достигнут 36,6 трлн рублей – вдвое больше, чем в 2019-м. «Огромный ресурс!» - резонно заметил Силуанов.

На неискушенного российского обывателя, да и на часть депутатского корпуса такого рода сентенции действуют, как правило, безотказно. Внешне безупречная логика, обилие важных цифр, их жесткая привязка к первейшей задаче, стоящей перед родиной в лихую годину, - можно ли устоять? На самом деле не что иное, как профанация под толстым слоем псевдоактуальности. Впрочем, из-под этой непроницаемой завесы порой пробивались откровенно спорные, несуразные мысли. Например, Силуанов высказался по поводу того, почему большинство пенсионеров не работает. Оказывается, прежде всего потому, что выплаты им регулярно индексируются. Ну да, на 4,8% с 1 января 2023 года (при среднем размере страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров в 21 864 рубля). Возврат к практике «налогового террора» Из зала к Силуанову обращались, по сути, с одним и тем же «меркантильным» вопросом: «А деньги найдутся?» «Конечно, найдутся!» - не моргнув глазом парировал страшно далекий от народа чиновник. Собравшись было покинуть трибуну, он был остановлен Вячеславом Володиным. «Антон Германович, подождите, не уходите! – обратился к министру спикер Госдумы. - Пожалуйста, дайте ответ: решает ли главный финансовый закон вопрос преодоления вызовов (раз), развития страны (два) и самое главное – обеспечения социальных обязательств, которых будет больше? Президент такие задачи поставил, мы их должны решить, отразив в бюджете. Вот это людей волнует, причем каждого».

Силуанов не стал заморачиваться с разъяснением, коротко и бесстрастно выдав почти бессвязный набор слов: «Концентрация ресурсов именно на этих трех направлениях... нашла отражение в проекте и обеспечена необходимым финансированием». Судя по отсутствию какой-либо протестной реакции, ответ вполне удовлетворил почтенных законодателей. Ну что тут скажешь? Облеченные властью, несменяемые функционеры связаны, во-первых, круговой порукой, во-вторых, клиническим отсутствием стыда. Все они, давным-давно обросшие объектами недвижимости, капиталами, регалиями, охранными грамотами, абсолютно искренне считают себя истиной в последней инстанции и благодетелями народа. Впрочем, и на старуху порой бывает проруха. Зарождаясь внутри системы, она не колеблет устои, но служит символическим индикатором общего неблагополучия. Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам не оставил камня на камне от внесенного в парламент (вместе с основным проектом федеральной казны) документа от Минфина, где намечены контуры бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. В отзыве говорится о возврате «к практике налогового террора». Речь идет об инициированном Силуановым задании для Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС) по повышению собираемости налогов и сборов на 500 млрд рублей. «Основные направления представляют собой бессмысленный и бессодержательный материал, который не отражает реальных новых задач бюджетной и налоговой политики, которые должны быть выполнены в очередном бюджетном цикле», - констатируют в профильном думском комитете.

«Военная составляющая бюджета разрослась колоссально и, по разным оценкам, достигает от 30% до 40%, - говорит экономист и предприниматель Вячеслав Ширяев. - Социальные расходы номинально не уменьшаются, они просто девальвируются из-за инфляции. Которая гораздо выше цифр, озвучиваемых ЦБ. На реальные инфляционные параметры в стране указывает размер запланированной с 1 января 2024 года индексации МРОТ - 18,5%. Государство понимает, что рост цен бьет по самой незащищенной прослойке населения – по тем 4,8 млн человек, кто живет на МРОТ, фактически на $160 в месяц». Главная проблема в следующем: примерно десяти триллионов рублей (трети обозначенной в проекте суммы) пока не существует, и мало кто понимает, откуда они возьмутся. Ни нефтегазовые доходы (повышения цен на нефть не предвидится, газ продавать особо некуда), ни любые другие не покрывают те самые 30 трлн, которые правительство намерено потратить. О том, насколько в реальности разрослась бюджетная дыра, мы узнаем лишь в середине следующего года. «Понятно, - рассуждает Ширяев, - что государство придумает какие-то псевдоналоговые инновации, дополнительные взносы, сборы, штрафы для бизнеса. И что дальнейшая девальвация рубля и безудержный рост цен вынудит власти печатать ничем не обеспеченные деньги. И – сохранять сверхжесткую денежно-кредитную политику».

«Центробанк берет под козырек» «Вопрос о сохранении прежнего уровня ключевой ставки не стоял, мы думали лишь о том, насколько ее повысить – на один, на полтора или на два процентных пункта», - призналась на встрече с журналистами Эльвира Набиуллина. В итоге, по ее словам, было решено остановиться на третьем варианте: слишком высокие темпы роста инфляции и потребительского, в частности, ипотечного кредитования в России вынудили ЦБ сделать это. Однако тут просматривается явная нестыковка: 15% годовых – это намного выше уровня официальной инфляции в 6,6% (по данным того же регулятора). Как же так, ведь на ставку должны ориентироваться все банки при выдаче кредитов? Одно из двух: либо реальная инфляция в стране выше раза в два-три, либо Центробанк что-то сильно недоговаривает. «Хотя, скорее всего, все очень просто, - говорит политолог и социальный психолог Алексей Рощин. – Набиуллину еще в сентябре вызвали на ковер в Кремль и ультимативно потребовали, чтобы она «обеспечила» снижение курса доллара, ни в коем случае не допустила, чтобы он стал трехзначным. Эльвира поупиралась, как могла, пыталась что-то там пищать про «экономические показатели» - но ее слушать не стали, а просто «поставили задачу»: чтобы до выборов в марте курс был «пристойный», а там уж трава не расти. И вот Центробанк берет под козырек: надо вам курс ниже – подавитесь. Высокая ставка – люди и организации меньше берут кредитов, мультипликационный эффект меньше, меньше денег в обороте, меньше рублей – их «цена» выше, значит, доллар не будет расти. Правда, вместе с этим ниже и экономическая активность в принципе. А население, которое давно живет от кредита до кредита, очень скоро почувствует эффект на своей шкуре, когда кредитов станет меньше, так как банки просто перестанут их выдавать».