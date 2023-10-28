Саудовский министр обороны едет в Вашингтон

Министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман прибудет в Вашингтон в понедельник для проведения ряда важных встреч, сообщает Bloomberg.

Визит министра обороны особенно значим на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС.

По информации источников, в рамках визита Халид бин Салман планирует провести переговоры с рядом ключевых фигур американского правительства. В частности, запланированы встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, государственным секретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Темы и цели этих встреч пока не раскрываются, однако предполагается, что они будут касаться как двусторонних отношений Саудовской Аравии и США, так и вопросов региональной безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.