Родственники главы Шотландии живы

Первый министр Шотландии Хамза Юсаф выразил облегчение, узнав, что его родственники в Газе живы, несмотря на то, что у них закончилась чистая питьевая вода, передает Guardian.

Юсаф сообщил, что получил хорошие новости в воскресенье утром. Ранее он выражал беспокойство по поводу судьбы своих родственников после того, как Израиль ввел блокировку связи в Газе в пятницу.

Политик также повторил свой призыв к прекращению огня и к имплементации резолюции ООН, предусматривающей долгосрочное гуманитарное перемирие, которое приведет к окончанию военных действий.

«Сегодня утром мы получили известие от моих родственников в Газе, они живы, слава Богу. Однако у них закончилась чистая питьевая вода», — написал Юсаф в X, ранее известном как Twitter.

Он добавил: «Резолюция ООН должна быть реализована. Нам нужно остановить насилие и обеспечить доставку значительных объемов помощи без задержек».