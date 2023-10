Военный эксперт издания BILD Юлиан Рёпке сообщил о значительном продвижении израильской армии в северной части сектора Газа. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, израильские военные смогли преодолеть более чем 3 километра территории, успешно завоевав всю область Ас-Сиафы. «Израильская армия проникла более чем на 3 км в северную часть сектора Газа, захватила всю территорию Ас-Сиафы и теперь контролирует около 6 квадратных километров этой территории», — написал Рёпке в своем сообщении.

The Israeli Army pierced more than 3 km into the northern Gaza Strip, conquered all of As-Siafa and now controls around 6 square kilometers of the territory. pic.twitter.com/IrcoDwcomr