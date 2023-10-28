Украина отказывается от транзита российского газа в Европу

Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Глава компании Алексей Чернышов в интервью «Радио Свобода» отметил: «Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится».

Чернышов также уточнил, что Украина не решилась разорвать соглашение досрочно из-за нужд европейских стран в российском газе, а не из опасений возможных судебных исков со стороны «Газпрома».

«Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, не имеющие выхода к морям», — добавил он.

Текущий договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» был заключен в декабре 2019 года и предусматривает транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров ежегодно с 2021 по 2024 год. Соглашение работает по принципу «качай или плати»: плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.