На праздновании Хэллоуина в районе Йбор Сити города Тампа (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой погибли не менее двух человек, а еще 18 получили ранения.

По информации AP News, инцидент случился утром и был связан с конфликтом между двумя группировками.

Правоохранительные органы сообщили, что стрельба началась в ходе драки. Предполагается наличие двух стрелков, один из которых уже сдался полиции. Причины конфликта в данный момент устанавливаются.