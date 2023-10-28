Стрельба во время празднования Хэллоуина в США видео
На праздновании Хэллоуина в районе Йбор Сити города Тампа (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой погибли не менее двух человек, а еще 18 получили ранения.
По информации AP News, инцидент случился утром и был связан с конфликтом между двумя группировками.
Правоохранительные органы сообщили, что стрельба началась в ходе драки. Предполагается наличие двух стрелков, один из которых уже сдался полиции. Причины конфликта в данный момент устанавливаются.
October 29, 2023
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