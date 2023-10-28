Сегодня в связи с Днем Республики Турция с помпой празднует многочисленные праздничные мероприятия по всей стране. Особенно масштабные торжества проводятся в крупных городах, таких как Стамбул, Анкара и Анталья.

Одной из главных достопримечательностей праздника станет демонстрационный полет знаменитой пилотажной группы «Турецкие звезды». Эта группа уникальна тем, что является единственной в мире военной пилотажной группой, возглавляемой женщиной. Пилотаж выполняется на восьми истребителях F-5.

В 17:00 по местному времени жители и гости Стамбула смогут насладиться зрелищным шоу дронов, сопровождающимся фейерверком. Кроме того, в Босфорском проливе пройдет впечатляющий парад военных кораблей, в котором примут участие 100 судов ВМС. В небо над Босфором поднимется 20 военных самолетов, а из орудий будет произведен 101 залп в честь празднования.

«Турецкие звезды» известны на весь мир своими выступлениями. Они даже установили мировой рекорд по численности зрителей: на одном из шоу за их выступлением наблюдало более 1 миллиона человек одновременно.