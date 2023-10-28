Семьи шехидов в Турции
Министерство обороны совместно с Союзом предпринимателей и промышленников Азербайджана и Турции организовали визит группы семей шехидов в Турцию, сообщает Минобороны Азербайджана.
В рамках визита семьи шехидов встретились с семьями погибших военнослужащих братской страны и чиновниками города Кайсери.
Кроме того, члены семей шехидов посетили достопримечательности города Кайсери - исторические памятники, парк Ходжалы, мемориал в память о жертвах Ходжалинского геноцида и могилы турецких военнослужащих, погибших за Родину.