Израиль возобновил подачу воды в Газу

Согласно его заявлению, теперь в общей сложности около 28,5 млн литров воды в день могут поступать на территорию, контролируемую ХАМАС.

Израиль в субботу, 28 октября, вновь открыл второй из трех водопроводов, обеспечивающих водоснабжение Сектора Газа, сообщил координатор правительственной деятельности в этих территориях (COGAT), передает The Times of Israel.

Как указывает израильское издание The Times of Israel, 28,5 млн литров составляет примерно половину от объема воды, который Израиль предоставлял до войны.

15 октября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил CNN, что израильские чиновники информировали его о возобновлении подачи воды на юг Газы. В то время был запущен только один водопровод.

Израиль прекратил поставки воды в Сектор Газа в ночь на 12 октября. Поставки продовольствия и энергии в регион были прекращены с 9 октября, после того, как министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Сектора Газа. Это стало ответом Израиля на нападение палестинского движения ХАМАС.