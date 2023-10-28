Трагедия в Донецкой области: убита семья

В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство более двух лиц, в том числе малолетних». Дополнительных подробностей ведомство не предоставило.

Как сообщает ASTRA со ссылкой на местных жителей, соседей и родственников погибших, за убийством может стоять российский военнослужащий. «Убийство совершил военнослужащий ВС РФ. С мужем Наташи он что-то не поделил. Сразу приехала верхушка, и они начали пытаться скрыть все, соседям сказали — молчать», — рассказал знакомый семьи.

Родственники жертв утверждают, что убийство произошло в пятницу, 27 октября, в день рождения одного из родственников. Погибли не только четыре члена семьи (муж Андрей и жена Наталья, а также их дети Настя и Никита), но и еще пять человек, находившихся в тот момент в доме.

Дальняя родственница погибших заявила: «Толком ничего не известно, убили военные на мотоциклах, и все лежали в кроватях, то есть это сделали, когда они спали». Один из соседей добавил, что жертвы были убиты выстрелом в голову. Согласно рассказам очевидцев, после преступления дом залили водой, вероятно, с целью скрыть следы улик.