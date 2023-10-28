Обстрел Херсонщины

МВД Украины сообщает о пяти пострадавших в результате обстрелов на территории Херсонской области за последние сутки. Согласно данным ведомства, российские войска осуществили удары в Бериславском, Каховском и Херсонском районах.

В частности, в Казацком ранения получила 67-летняя женщина, в Ивановке пострадали 60-летняя женщина и 41-летний мужчина, а в Херсоне были ранены 82-летняя женщина и 53-летний мужчина, уточнили представители министерства.

Кроме того, из-за обстрелов были повреждены более 20 домов, а также школа, магазины, офисные помещения, административные здания и автомобили. На местах попаданий работают профильные службы.

Глава Херсонской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко сообщил о повреждении одного автомобиля в Днепровском районе города в результате утреннего обстрела в воскресенье. В машине находился человек, но, по данным властей, он смог избежать травм.

Ранее в воскресенье Мрочко заявлял о мощных взрывах, которые прогремели в городе.