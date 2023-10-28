По информации, предоставленной компанией «Лукойл-Коми», возгорание случилось во время работ, которые проводила подрядная организация «Эколайф». В результате инцидента, по предварительным данным, один сотрудник погиб, а двое получили травмы.

Екатерина Киселевич, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, пояснила: «Резервуар был пустой, проводилась его очистка, и, возможно, сдетонировали остаточные газы».

Сообщается, что в настоящее время главное управление МЧС РФ по региону занимается локализацией возгорания резервуара. Уделяется внимание предотвращению распространения огня на соседние объекты. Для борьбы с пламенем задействованы 51 пожарный и 18 единиц техники.