Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз, рассорившись с Россией, приближает себя к «окончательному дегенеративному вырождению». По его мнению, в отличие от Евросоюза, Москва и Вашингтон в конечном итоге найдут точки соприкосновения.

«Решив с подачи США стать злейшим врагом нашей страны, Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению. Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран глобального Юга. Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой», — написал он на своей странице в сети «ВКонтакте».

Медведев также прогнозирует неблагоприятные перспективы для Евросоюза, указывая на его зависимость от США: «А вот «милой маленькой старушки Европы» скоро не будет». По его словам, Соединенные Штаты «безжалостно ограничили в правах» Европу, «цинично обобрав» ее, и в скором времени могут «просто выставить впавшую в маразм бабку на холодную улицу».

Медведев также заявил, что США используют сложную ситуацию в Европе для запуска собственной реиндустриализации за чужой счет.