Бои на границе Израиля и Ливана: ранен миротворец ООН

Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) сообщили в воскресенье, что один из миротворцев получил ранение в результате попадания снарядов в базу миссии в районе деревни Хула на ливано-израильской границе днем ранее, передает BBC.

ЦАХАЛ и поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» ведут ежедневные перестрелки с момента начала конфликта в секторе Газа три недели назад.

В субботу в UNIFIL заявили, что их штаб-квартира в районе ливанского прибрежного города Накура также была повреждена снарядом, упавшим на территорию базы.

Это был уже второй подобный инцидент после начала войны между Израилем и ХАМАС. 15 октября в здание штаб-квартиры попала ракета.